Migranti, 100 mandati in un paesino di 84 abitanti

Condividi

L’AQUILA, 08 MAG – “Uno dei più piccoli e tranquilli comuni d’Italia”, Carapelle Calvisio, in provincia dell’Aquila, 84 abitanti, “sta per essere invaso da oltre 100 migranti, in piena emergenza Covid-19, per il periodo di sorveglianza sanitaria, la cosiddetta quarantena”.

Lo denuncia il coordinatore abruzzese della Lega, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, “circostanza intollerabile che la Lega combatterà con tutte le sue forze, in ogni sede”. Secondo quanto riferito da D’Eramo, i migranti “stanno per essere ospitati in una struttura messa a disposizione dalla ‘Caritas dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne Onlus‘”.