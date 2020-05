Stanno arrivando mega bollette con conguagli, Fazzolari: “fermare questo schifo”

“Nemmeno il Coronavirus ferma le prepotenze delle società di utenze pubbliche. Stanno arrivando in questi giorni mega bollette con richieste di conguaglio di anni passati. Una cosa vergognosa, perché in questa fase, con decine di leggi di emergenza varate, nessuno sa se queste richieste sono legittime o no, e perché comunque i cittadini non sono in grado di fare verifiche e contestare eventuali errori o importi non dovuti. L’ennesima prepotenza delle grandi società di acqua, luce, gas contro i cittadini. Ho presentato una interrogazione parlamentare al Governo per provare a fermare questo schifo.”

Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari.