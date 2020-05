Rotta Balcanica: 50 migranti fermati sul Carso

Rintracciati stamattina cinquanta migranti irregolari, la Polizia di Frontiera ha individuato diversi gruppi a Basovizza, Fernetti e in altre zone del Carso, tutti maschi e di nazionalità afghana o pachistana. Tra questi alcuni minori, non è al momento noto il numero esatto perché sono in corso le procedure di identificazione e fotosegnalazione.

Negli ultimi 10 giorni sarebbero stati rintracciati all’incirca 250 migranti sulla cosiddetta Rotta Balcanica. Nella mattinata di ieri ci sono stati altri 35 arrivi a Basovizza.“

