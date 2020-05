Papa Ratzinger: “Mi vogliono mettere a tacere”

“Il sospetto che io mi immischi regolarmente in pubblici dibattiti è una distorsione maligna della realtà”: lo afferma Joseph Ratzinger, 93 anni, in una nuova intervista uscita oggi in Germania.

Nel suo paese di origine viene pubblicata oggi una biografia di oltre mille pagine, “Benedikt XVI.- Ein Leben” (Benedetto XVI – Una vita), realizzata dal suo amico giornalista tedesco Peter Seewald, che nel corso degli anni ha realizzato diversi libri-intervista con l’allora cardinale Ratzinger, poi con Ratzinger Papa e, da ultimo, nel 2016, dopo la rinuncia al pontificato, con il Papa emerito Joseph Ratzinger (“Le ultime conversazioni”).