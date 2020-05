Fase 2, Conte: escludo la patrimoniale (voluta dalla Germania)

“Escludo una patrimoniale. Il nostro debito rimane sostenibile, nel quadro di un risparmio privato molto cospicuo e di una resilienza particolarmente spiccata del nostro intero sistema economico”. Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a 24 ore dalla fine in Italia del lockdown integrale imposto dal contagio del Coronavirus.

“La maggior parte del debito aggiuntivo che dovremo collocare per fronteggiare la crisi – argomenta il premier intervistato da ‘la Stampa’- sarà coperta dal programma di acquisti della Bce. Ci stiamo adoperando affinché i pagamenti per gli interessi – alnetto della quota che ci viene retrocessa dalla Banca d’Italia a seguito dei suoi acquisti – risultino alla fine in linea con quelli attuali”.