Pd: affiancare ‘bella ciao’ all’Inno di Mameli il 25 aprile

Di Luca Sablone – In piena emergenza Coronavirus ci si dovrebbe dedicare esclusivamente allo studio di interventi economici per non lasciare indietro nessun cittadino. Mentre titolari e dipendenti di attività costrette a stare chiuse fino al primo giugno attendono direttive e indicazioni per la riapertura, il Partito democratico ha pensato bene di fare una proposta concreta. Bonus? Sussidi? Aiuti economici? Macché! La priorità, ancora una volta, è rappresentata da Bella Ciao.

Gian Mario Fragomeli ha presentato una proposta di legge per riconoscerne il valore istituzionale e per affiancare la sua esecuzione a quella dell’inno di Mameli in occasione delle cerimonie per la Festa della Liberazione. In sostanza il deputato dem vorrebbe ottenere il riconoscimento ufficiale della canzone simbolo della lotta partigiana come canto ufficiale dello Stato italiano.