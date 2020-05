Crisi coronavirus, Fmi presta 411 milioni di dollari all’Etiopia

Condividi

Fmi, la direttrice Kristalina Georgieva scrive su Twitter: “Mi congratulo con la risposta rapida e decisiva del primo ministro dell’Etiopia AbiyAhmedAli per mitigare l’impatto del COVID19 . Il consiglio del FMI ha approvato un prestito (che viene definito “aiuto”) di 411 milioni di dollari per contribuire a potenziare i loro sforzi. Anche l’Etiopia sta ricevendo una riduzione del debito dall’FMI.

I commend the swift and decisive response by @AbiyAhmedAli and #Ethiopia to mitigate the impact of #COVID19. The IMF Board has approved US$411 million to help boost their efforts. Ethiopia is also receiving debt service relief from the IMF. https://t.co/6jhMNJw9kC https://t.co/LIO5LDAFVu pic.twitter.com/xhWjPMHeMc

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) April 30, 2020