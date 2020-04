Fmi chiede soldi ai donatori per alleggerire debito ai Paesi poveri

Il Fondo Monetario Internazionale assicura subito uno sgravio immediato del debito a 25 paesi membri nell’ambito della sua Catastrophe Containment and Relief Trust (Fondo per il contenimento delle catastrofi) per consentire loro di concentrare le loro scarse risorse alla lotta contro la pandemia del coronavirus. (per beneficiare del sostegno, il paese interessato dovrebbe attuare adeguate politiche macroeconomiche per far fronte alle esigenze della bilancia dei pagamenti, ndr)

Il numero uno dell’organizzazione Kristalina Georgieva ha riferito che il comitato esecutivo del Fondo ha approvato il primo lotto di paesi a ricevere sovvenzioni per coprire i loro obblighi di servizio del debito al Fondo per un periodo iniziale di sei mesi. Attualmente il CCRT dispone di circa 500 milioni di dollari di risorse, compresi nuovi impegni di 185 milioni di dollari dalla Gran Bretagna, 100 milioni di dollari dal Giappone e importi non rivelati dalla Cina, dai Paesi Bassi e da altri. Il Fondo sta spingendo per portare l’importo disponibile a 1,4 miliardi di dollari.