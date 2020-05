Coronavirus, Manaus travolta: «È un totale disastro»

di Fabio Caironi – MANAUS – È tragica la situazione che Manaus, la più importante città brasiliana dell’Amazzonia, sta vivendo a causa della pandemia di coronavirus. Ogni giorno svariate decine di persone vengono sepolte in fretta e furia nelle fosse comuni create appositamente nei cimiteri cittadini. Un inviato del Guardian ha riferito che sabato sono state seppellite 98 persone, domenica altre 140. La media pre-coronavirus si aggirava intorno alle trenta persone al giorno.

La disperazione tra i cittadini è evidente e le stesse autorità cittadine chiedono aiuti internazionali. Il sindaco Arthur Virgílio ha dichiarato al quotidiano britannico: «Non siamo in stato di emergenza, ma ben oltre. È un totale disastro… come un paese in guerra – e che ha perso».