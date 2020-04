Vaccino coronavirus, von der Leyen chiede soldi alla Cina

Condividi

BRUXELLES, 30 APR – La commissione europea ha reso noto che la presidente Ursula von der Leyen ha sentito il presidente cinese Xi nel corso di una “telefonata completamente dedicata all’iniziativa sulla raccolta fondi” che verranno usati per finanziare la ricerca su vaccini, trattamento e diagnostica, per il coronavirus.

Lo ha detto il portavoce dell’esecutivo comunitario Eric Mamer rispondendo ad una domanda dei giornalisti che chiedevano se von der Leyen avesse o meno sollevato il tema della disinformazione con il premier cinese. Mamer ha poi ricordato che l’evento sulla raccolta fondi “inizierà lunedì” e che “nella telefonata non si sono toccati altri temi”. (ANSA)







Vaccino anti-coronavirus, l’Ue ha lanciato una raccolta fondi online. Obiettivo: 7,5 miliardi. L’Unione europea organizzerà il 4 maggio una maratona on line di raccolta fondi da destinare alla ricerca di un vaccino per il coronavirus. Lo ha annunciato la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen.

“La risposta alla pandemia di coronavirus non puo’ che essere globale: abbiamo bisogno di cooperazione tra governi di tutto il mondo, scienziati, società civile, imprese, cittadini – ha detto von der Leyen – questo è il motivo per cui stiamo organizzando una conferenza mondiale di impegno online il 4 maggio. L’obiettivo è unire le forze e mobilitare le risorse per sviluppare al più presto un vaccino, produrlo e distribuirlo in ogni singolo angolo del mondo. E dobbiamo intensificare i lavori sulla prevenzione, la diagnostica e il trattamento”