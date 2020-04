Vaccino coronavirus, Italia in prima linea per raccolta fondi

BRUXELLES – L’Italia sarà uno dei sei Paesi che insieme all’Ue guideranno la piattaforma per la raccolta fondi globale per vaccini, trattamenti e diagnosi sul coronavirus. Il lancio della piattaforma è previsto per lunedì e coinvolgerà organismi come l’Oms, il World Economic Forum, fondazioni come la Bill & Melinda Gates Foundation, il Wellcome Trust, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi), l’Alleanza globale per i vaccini (Gavi) e altri.

A co-presiedere l’iniziativa ci sono l’Ue, Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Norvegia e Arabia Saudita, come presidente di turno del G20. ansa

von der Leyen in cerca di 7 miliardi telefona al presidente Xi e chiede soldi alla Cina.