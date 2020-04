Renzi in Senato lancia un ultimatum a Conte: “no al populismo”

“Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, lancia al presidente Giuseppe Conte il suo ‘ultimo appello’ durante l’intervento in Senato , a seguito dell’informativa del premier alla ripresa dei lavori in aula”.

Se scegliera’ la strada del populismo non avra’ al suo fianco Italia viva” ha detto in Senato Matteo Renzi al presidente del Consiglio. “Se scegliera’ la via della politica la aspetteremo la”, ha aggiunto. Suona come un avvertimento a scadenza sulla tenuta della maggioranza quello del leader di Italia Viva.

La politica non può pensare di abdicare ai tecnici. Non possiamo chiedere a un virologo di contrastare la disoccupazione. Tocca alla politica affrontare la nuova divisione. C’è una divisione tra garantiti e non garantiti. Tutti abbiamo paura del virus, ma chi ha un posto di lavoro o uno stipendio o la certezza di arrivare alla fine del mese come tutti noi, vive questa fase con preoccupazione ma con la consapevolezza di farcela, ma ci sono ristortori, commercianti che piangono la notte. Non possiamo aspettare la liquidità delle banche”. Così il leader di Iv Matteo Renzi intervenendo in aula al Senato dopo l’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.