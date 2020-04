“Conte ci ha dimenticato”, ristoratore minaccia di darsi fuoco

Minaccia di darsi fuoco per protestare contro l’assenza dello Stato nell’emergenza coronavirus. Si tratta del titolare dell’Osteria Panzini di Frosinone che denuncia l’incapacità del governo Conte di far fronte all’emergenza dell’intera categoria. Secondo il ristoratore, c’è chi ha percepito i sussidi mentre i suoi dipendenti dopo tre mesi non hanno ancora avuto la cassa integrazione e non sanno più come fare.

In queste ore in rete e sui social stanno circolando diversi video in cui si vede il titolare dell’Osteria Panzini minacciare di darsi fuoco. I ristoratori sono allo stremo: resistere fino al 1 giugno è impresa impossibile che non lascia spazio nemmeno alla speranza.