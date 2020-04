Immigrati in entrata e Mafiosi in uscita

Condividi

di Ornella Mariani

La trattativa Stato-Mafia transita per la tracotanza di un Avvocato di Provincia; l’imbecillità di un Ministro di Grazia e Giustizia; la pericolosa inutilità di un Ministro dell’Interno e di una Squadra di Mentecatti il cui operato non riscuote la minima attenzione della Magistratura!

In compenso si assiste alla celebrazione della volgarità di cui Mattarella è giusto Alfiere.

Il Tribuno di Vulturara appula, che parla col Pluralis Maiestatis e che è solo la peggior copia di Chavez, ancora esibendo patetico e inconcludente narcisismo ha tenuto una ulteriore omelia: trenta minuti di Elogio del Nulla per anticipare il varo di un nuovo DCPM, il cui contenuto esprime solo idiozia e ignoranza e pretestuosità.

Lo ha chiamato fantasiosamente “Sblocca Paese” e lo ha infarcito di “E’ vietato”, rivelanti la rozzezza di un Cafone che, pur non essendo riuscito a diventare almeno un Parvenu, tende ad un esasperante e provocatorio monocratismo.

Riferisce con orgoglio l’apertura di Musei e di siti archeologici e assicura la possibilità di partecipare ai funerali, a condizione di non superare il numero di quindici Afflitti!!!!.

Usa rigorosamente il futuro, citando denaro virtuale in una sintesi di incapacità ed aspirazioni liberticide.

Elogia gli imbarazzanti Virologi da passerella: i Lo Palco, i Ricciardi, i Burioni che non ne hanno azzeccata una e che devono rassegnarsi alla validazione da parte dell’AIFA della cura a base di anticoagulante come l’Eparina.

Tralascia i contributi gratuiti di Professionisti come Tarro, Ascierto, Bassetti, Le Foche, Borghetti sancendo la condotta comune a tutti quegli Avventurieri d’appoggio all’isteria di una adolescente disturbata, contro la Scienza dei Rubbia e degli Zichichi.

Glissa sulle ragioni che lo hanno indotto a scartare l’esperienza di Tremonti a vantaggio della incompetenza di Gualtieri.

Tace sulla proroga delle limitazioni delle libertà della Fase 2, pressoché analoghe alle restrizioni della Fase 1.

Elude spiegazioni sulla liberazione dei Mafiosi in regime di detenzione 41bis.

Racconta, sugli Spacciatori cui non è stata mai posta limitazione oraria delle attività;

infine, con le inflessioni del pedante Leguleio la vicenda europea come un grande successo mentre la Stampa tedesca, ed in particolare la Testata Tagesschau, lo irride e gli lo accusa di aver mentito agli Italiani.

Questo Caporale di giornata Responsabile di oltre ventimila morti assolve, in definitiva, il ruolo di Liquidatore dell’Italia e degli Italiani e imitando l’URSS, sedicente “Protettrice delle libertà dei Popoli” a condizione del loro allineamento alle volontà di Mosca o della lobotomizzazione del dissenso, ha usato la pandemia per dare sfogo alla propria megalomane pretesa di dominare il Paese con l’assenso dell’incommentabile Mattarella e con la complicità di Figli del Dio minore della Politica.

Tutti impegnati nel criminale disegno di tenere fermo il Paese; di bloccarne la produzione; di instaurare un abietto Regime in nome di Scienza che non è Scienza e di Scienziati che non sono Scienziati e di Economia che non è Economia e di Economisti che non sono Economisti.

Tutti tesi al rilancio del vecchio manuale Cencelli per la spartizione partitocratica delle nomine.

Tutti decisi a salvare la moneta unica e gli interessi della Germania che ci imporrà brutali tagli alla spesa pubblica, a pensioni e salari; aumento della voracità del Fisco; privatizzazione e vendita dei beni pubblici e cessione definitiva e totale della sovranità, contro l’articolo 47 della Costituzione facente obbligo allo Stato di “proteggere il risparmio”.

Tutti pronti ad ingoiare i vomiti della Germania, ad avviso della quale il denaro europeo finisce alla Mafia.

Tutti codardi nel non replicare l’ovvio: che la Mafia è quella delle ONG tedesche nel commercio di Esseri umani; che l’uscita dell’Italia dall’Eurozona manderebbe a picco solo i Krukki; che l’articolo 50 del Trattato sull’UE prevede il meccanismo di recesso volontario e unilaterale.

Ciarlatani e Mazzettari senza onore.

Che hanno consentito a Conte di blindare Palazzo Chigi;

di congelare le libertà sulla base di decreti privi di qualsiasi consistenza giuridica;

di alienare il diritto di voto;

di insediare Commissioni di esperti Cortigiani, strapagati per solo condizionarci.

Non c’è alcuna FASE 2, ma solo il temporeggiamento per il rafforzamento dei pieni poteri e la prevenzione del rischio che, una volta e per tutte, la Gente sfidi l’insostenibilità della aberrante situazione.