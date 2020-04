Migranti, 56 scortati a Lampedusa dalla Guardia Costiera

Condividi

Un gruppo di 56 migranti è approdato la scorsa notte a Lampedusa. Erano su una barca in legno partita dalla Tunisia e «avvistata» quando ormai era in vista della capitale delle isole Pelagie, a un miglio dalla costa. Lì è stata raggiunta da una motovedetta della Guardia costiera e da una della Guardia di finanza e poi scortata fino al molo Favaloro dove i migranti sono stati fatti sbarcare e sottoposti subito ai primi controlli sanitari, sia quelli di routine sia quelli anti-coronavirus.

Secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa, vengono da Camerun, Costa d’Avorio, Guinea e dalla stessa Tunisia. Sedici di loro sono donne, mentre altri 4 sono minori dei quali tre non accompagnati.







In giornata è previsto il loro trasferimento in Sicilia perchè l’hotspot di contrada Imbriacola ospita già altre 116 persone, venti in più della capienza prevista, arrivate nelle scorse settimane e attualmente in quarantena. I 56 verranno dunque imbarcati sul traghetto che fa la spola con Porto Empedocle e poi trasferiti in una struttura di accoglienza in Sicilia dove dovranno trascorrere la quarantena.

