6000 migrants storm the Libya-Tunisia border. Watch out #Europe before #Merkel starts handing out invitations! pic.twitter.com/O2WSAqc6fm — BasedPoland (@BasedPoland) April 23, 2020

La Tunisia apre le porte per porre fine al caos mentre centinaia restano bloccate sul confine chiuso della Libia

La Tunisia ha aperto i suoi confini con la Libia per consentire a centinaia di persone, bloccate in condizioni terribili, di tornare a casa.

La riapertura è arrivata dopo che diverse centinaia di lavoratori migranti tunisini si sono fatti strada attraverso il confine libico nel fine settimana.

Mentre la pandemia di coronavirus si diffondeva, centinaia di tunisini che lavorano nella Libia dilaniata dalla guerra iniziarono a dirigersi verso casa.

Ma non sono stati in grado di attraversare dopo che il loro paese ha chiuso le sue frontiere il 16 marzo.

La gente iniziò a radunarsi sulla polverosa strada nel deserto fino al confine vicino a un punto di attraversamento a Ras Jedir, fuori dalla città tunisina di Ben Guerdane.

Privi di un posto dove dormire o lavarsi, molti dormivano in una moschea vicina.

La folla divenne così grande che le forze di confine libiche li ospitarono in un complesso aperto, mentre l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Mezzaluna rossa libica fornirono aiuti di emergenza.

Federico Soda, capo della missione dello IOM in Libia, ha affermato che la gente ha iniziato a riunirsi sul lato libico del confine all’inizio di aprile e lo scorso fine settimana circa 1.000 persone erano in attesa di attraversare.

“Entro domenica le cose erano molto tese”, ha dichiarato Soda al National.

“Abbiamo dovuto attirare la nostra gente perché non sembrava che stessimo contribuendo a nulla.

“La mia squadra ha avuto la netta sensazione che le persone non fossero interessate a nient’altro che al ritorno in Tunisia.

“Quella sera, mi è stato detto che un gruppo tra le 200 e le 300 persone sono state in grado di forzare il cancello alla frontiera e di farsi strada in Tunisia prima che la sicurezza libica fosse in grado di riprendere il controllo”.

Le guardie di frontiera della Tunisia, rendendosi conto della gravità della situazione, convocarono rinforzi e alla fine aprirono le porte per un ingresso controllato.

In seguito il governo ha detto che i restanti 652 cittadini sono entrati in Tunisia, con l’ultima persona che ha attraversato lunedì alle 23:00 ora locale.

Gli ufficiali hanno quindi preso i dettagli di ogni persona.

“Le persone anziane e le famiglie sono state trattate per prime e sono tornate rapidamente ai loro governatorati”, ha detto il dott. Mongi Slim, capo degli uffici della Mezzaluna Rossa nel sud della Tunisia.

“Gli uomini sono stati tutti intervistati dalla sicurezza per vedere cosa avevano fatto in Libia e come erano entrati nel paese”.

Il conflitto in Libia ha attirato migliaia di combattenti stranieri, tra cui i tunisini.

Il dott. Slim ha affermato che nella comunità locale c’è stato risentimento per il trattamento di coloro che cercano di tornare.

Era in contrasto con il modo in cui la Tunisia ha inviato lavoratori europei e del Golfo in confortevoli hotel lungo la costa per la quarantena.

Con almeno 6.000 tunisini che lavorano nella vicina Libia, molti di quelli che devono ancora tornare dovrebbero tentare di raggiungere presto il confine.

La pandemia di coronavirus si sta diffondendo in Libia mentre i combattimenti si intensificano.

Il Ramadan, a partire da questa settimana, è probabile che attiri molte case per stare con le loro famiglie.

I lavoratori libici, principalmente camionisti, sono anche bloccati in Tunisia dopo che la Libia ha chiuso i suoi confini il 17 marzo per cercare di fermare la diffusione di Covid-19.

Mentre la situazione è calma, tutti fanno affidamento sull’IOM e sulla Mezzaluna rossa per cibo e acqua fino a quando non sarà possibile prendere accordi per il loro ritorno in Libia.

Non esiste ancora una parola ufficiale su un piano per consentire loro di attraversare.

Nonostante il tumulto che ha travolto la Libia dal 2011, il paese è una prospettiva allettante per i lavoratori tunisini.

Un gran numero è attratto dal lavoro nel settore petrolifero e del gas, o quello che fino a poco tempo fa era un settore edilizio sano, nonostante la guerra.

Il contrabbando ha anche dimostrato di essere una fonte di reddito gratificante su entrambi i lati della frontiera per decenni.

