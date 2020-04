Covid-19, anche una questione sociale: i neri muoiono più dei bianchi

Alcuni hanno definito il coronavirus il “grande livellatore”, la malattia che colpisce, e purtroppo in molti casi uccise, tutti in maniera indiscriminata. Ma nei fatti non è proprio così. I neri muoiono di più. Le statistiche del Regno Unito mostrano che le minoranze etniche, e in particolar modo i neri, sono molto più colpiti dalla malattia e hanno molte più probabilità di morire dopo aver contratto il Covid-19. Se in Italia tempo fa si era addirittura aperto un dibattito sul fatto che gli immigrati africani del nord sarebbero stati meno colpiti dall’epidemia, in Gran Bretagna, dove la diversità etnica è molto più diffusa che nel nostro Paese, i dati raccontano una realtà molto differente.

Secondo uno studio fatto dal Times sui dati dell’Nhs inglese e dell’Ufficio di statistica nazionale, su ogni 100mila abitanti il tasso di mortalità è finora di 23 per gli inglesi bianchi, 27 per gli asiatici e addirittura 43 per i neri. I dati rivelano poi anche delle forti variazioni all’interno delle stesse minoranze etniche: il tasso di mortalità per cittadini originari del Bangladesh sarebbe di di 20 ogni 100mila, inferiore anche quello dei bianchi britannici, mentre tra chi ha origini caraibiche questa percentuale schizza addirittura a 69.