Fuga dal coronavirus, nuovo business per gli scafisti: riportano i migranti in Africa

Fuga dall’Europa e dal coronavirus: ora i trafficanti riportano i migranti in Africa. Il caso più eclatante ha riguardato circa 100 migranti che a fine marzo si sono imbarcati su due gommoni per attraversare il Mediterraneo clandestinamente. Solo che questa volta la direzione non era dall’Africa verso l’Europa, ma dalle coste della Spagna verso il Marocco. Una fuga non isolata: sarebbero centinaia i marocchini e gli algerini che nelle ultime settimane, complice la pandemia del nuovo coronavirus e la chiusura dei confini, avrebbero cercato di tornare nei loro Paesi d’origine per sfuggire ai contagi e all’improvvisa carenza di lavoro pagando fino a 5.400 euro ai trafficanti di esseri umani, quando, stando alla polizia spagnola, il costo della rotta opposta, quella classica per intenderci, varia da 400 a 100 euro.

A raccontare il nuovo business dell’immigrazione di ritorno è il quotidiano El Pais, che cita anche un rapporto riservato della Commissione europea in cui si cita questo traffico a testimonianza della capacità di adattamento delle organizzazioni criminali. “I trafficanti di migranti – si legge nel rapporto – mostrano estrema flessibilità e adattabilità nelle loro attività criminali, tanto da organizzare adesso anche i viaggi di migranti marocchini irregolari in fuga dal Covid-19 nella direzione opposta, cioè dalla Spagna al Marocco“.