Italia a casa, Anpi in piazza. Bignami: ‘ci prendono per i fondelli’

Condividi

Ci hanno vietato di partecipare alla Messa di Pasqua. I familiari delle vittime del Covid non possono neanche piangere i propri morti ai funerali. Abbiamo famiglie divise da mesi perché nessuno si può spostare.

Però l’ANPI si permette di lamentarsi perché il 25 aprile non possono fare la sfilata in piazza cantando bella ciao? E il Governo con un comunicato ufficiale si preoccupa pure di dargli ragione dicendo che potranno andarci?

Niente, sono strano io. Perché l’alternativa è che questi ci prendono per i fondelli.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.