I 5 Software Gratuiti Migliori per Recuperare Dati dalle Schede SD

Qual è il miglior software per recuperare dati da una scheda SD? Presto detto. In quest’articolo vi presenteremo i 5 programmi migliori per il recupero dati da schede SD. Tutti gli strumenti che menzioneremo consentono di ritrovare file e dati perduti contenuti nelle schede SD dei propri dispositivi. Buona lettura!

1. Recoverit Free Data Recovery

Recoverit Free Data Recovery è un programma per il recupero dati da schede SD che consente di recuperare tutti i dati cancellati o persi. Il software supporta il ripristino di file (di qualsiasi formato) danneggiati da virus, problemi di alimentazione, rimozione accidentale e altro ancora. Quali che siano le cause per la perdita dei vostri dati, potete stare certi che con Recoverit Data Recovery riuscirete a recuperarli. Che vogliate recuperare fotografie e immagini, audio e canzoni, PDF, video o altro ancora non fa differenza, perché questo programma supporta il recupero di file di ogni tipo. Che aspettate? Provatelo subito.

2. DiskDrill

Nel testare DiskDrill, abbiamo simulato scenari diversi per la perdita dei file, tra cui eliminazione con svuotamento del cestino ed eliminazione usando Shift + Canc. Per il recupero abbiamo provato sia la scansione approfondita (dell’unità C) che la scansione rapida (per rilevare file di grandi dimensioni). DiskDrill non è stato in grado di rilevare e recuperare nessun file (con scansione rapida), mentre la scansione approfondita ha riportato risultati soddisfacenti. Tuttavia, in seguito alla scansione, i nomi e le categorie dei file erano praticamente indecifrabili. Un bel problema. Di positivo c’è che la scansione non richiede molto tempo. Va anche detto che la versione Mac di DiskDrill è risultata più efficace di quella Windows.

Pro:

La scansione approfondita permette di ritrovare la gran parte dei file perduti.

Non richiede troppo tempo (in modalità scansione approfondita).

Contro:

La scansione rapida è davvero poco efficace.

Non è facile ritrovare i file recuperati al termine della scansione.

Dopo aver svuotato il cestino, la scansione rapida non riesce a rilevare i file di grandi dimensioni eliminati.

3. Recuva

Recuva è un altro dei software gratuiti per il recupero dei dati dalle schede SD che abbiamo deciso di mettere alla prova per voi. Quanto ai risultati, pensate che Recuva è riuscito a recuperare il 100% delle immagini JPG eliminate. Niente male. Il programma si è dimostrato efficace nel recuperare anche altri formati di file. La versione gratuita del programma è relativamente valida, ma presenta delle limitazioni in quanto alle funzionalità di recupero. Consigliamo l’acquisto della versione completa, che supporta anche dischi virtuali e aggiornamenti automatici.

Pro:

Ha recuperato il 100 percento delle immagini JPG.

È uno degli strumenti più stabili per il recupero dati da schede SD.

Il recupero avanzato dei file è eseguibile gratuitamente.

Contro:

L’interfaccia è poco gradevole e non intuitiva.

La versione gratuita presenta meno funzioni rispetto a quella completa.

Può essere usato solo su computer Windows.

4. iCare Data Recovery

iCare permette di recuperare gratuitamente fino a 2GB di dati eliminati o perduti. Durante le nostre simulazioni, il programma è riuscito a recuperare quasi il 90% di tutti i dati eliminati per mezzo di diverse modalità. Quanto agli svantaggi, bisogna dire che la procedura di scansione richiede un bel po’ di tempo, e manca il supporto per il recupero delle immagini JPG. In aggiunta, iCare è compatibile solo con i computer Windows e non è disponibile per Mac.

Pro:

Questo software per il recupero dati da schede SD è eccezionalmente semplice da usare.

Funziona molto bene per qualsiasi tipo di perdita di dati.

Contro:

Il programma è compatibile solo con computer Windows.

La velocità di scansione lascia a desiderare.

5. PhotoRec Data Recovery

Abbiamo messo alla prova PhotoRec simulando gli stessi scenari di perdita/eliminazione dati per cui abbiamo testato gli altri programmi. È venuto fuori che il software supporta qualsiasi tipo di file e permette di recuperare file e cartelle cancellati o perduti da HDD, SSD, Chiavette USB e Schede di Memoria. In aggiunta, il software vanta livelli di sicurezza sufficienti a connotarsi come una soluzione ideale per utenti commerciali, e può essere usato con qualsiasi tipo di computer o disco rigido. L’unico aspetto negativo è caratterizzato dalla durata della procedura di scansione dei file; piuttosto lunga.

Pro:

È un software di recupero dati completamente gratuito.

È compatibile con diversi sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS e Linux.

Permette di recuperare facilmente file di qualsiasi tipo.

Contro:

L’interfaccia a riga di comando può essere troppo difficile da usare per gli utenti meno esperti.

È un software profondamente tecnico e specialistico.

Riassumendo, possiamo dire che Recoverit Data Recovery possiede tutto ciò di cui un buon software per il recupero dati da schede SD ha bisogno. Sono lontani i tempi in cui la perdita o la cancellazione accidentale di dati importanti costituivano un vero e proprio incubo per tutti noi. Recoverit è al fianco degli utenti, pronto a recuperare qualsiasi file senza difficoltà. Se preferite, potete sempre optare per una delle altre opzioni per il recupero dati dalle schede SD che vi abbiamo presentato nell’articolo, ma consigliamo di cuore di scegliere Recoverit. Non ve ne pentirete.