Coronavirus, Grimoldi: ‘Pd strumentalizza i morti per gettare fango su Lombardia’

Condividi

Parole veramente dure dell’on. Paolo Grimoldi nel replicare alle accuse che ormai quotidianamente piovono sulla Lega sia da parte del Pd e sia da parte dei Cinquestelle: “Che vergogna. Che miseria umana e politica. È veramente sconcertante che il senatore del Pd, Franco Mirabelli, milanese eletto in Lombardia, strumentalizzi la tragedia del coronavirus e le vittime lombarde per gettare fango sulla Lombardia con un vergognoso post, più articolato su Facebook e più sintetico su twitter, peraltro apprezzato anche dalla ex ministra Fedeli.

È ancora più sconcertante vedere che altri illustri esponenti nazionali e lombardi del PD, come il senatore Bruno Astorre o il consigliere regionale lombardo Paola Bocci, lo abbiano condiviso con identici post.





Un post vergognoso in cui dipinge la nostra Regione come il lazzaretto d’Europa, speculando sui nostri morti.

Prima il Pd sosteneva che “il virus non conosce confini”, ora speculano insistendo che “il virus conosce i confini della Lombardia”. Che vergogna, che infamia. Sono diffamatori della Lombardia!”.

Seguiteci sul Canale Telegram https://t.me/imolaoggi sul