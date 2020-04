Morti Covid in case di riposo, dati peggiori in Emilia Romagna e Lombardia

di Antonio Amorosi – – Il dato assoluto più alto di morti nelle Rsa è in Emilia Romagna col 57,7%, davanti alla Lombardia col 53,4%. Ma il tasso peggiore di mortalità per 100 residenti nelle strutture Rsa ce l’ha la Lombardia con 6,7%, seconda l’Emilia Romagna con il 4%. Sempre se in questo macabro conteggio non vogliamo calcolare la provincia autonoma di Trento che per deceduti assoluti è al 78% dei morti con un tasso di mortalità su 100 residenti del 6.9%. Il dato è stato pubblicato in un report dall’Istituto superiore di sanità il 14 aprile scorso. Il conteggio è riferito ad un arco di tempo che va dal 1°febbraio al 14 aprile 2020.

Nelle Rsa dell’Emilia Romagna il 57,7% dei decessi é stato causato dal Covid, in quelle della Lombardia il 53,4%.

La ricerca, molto articolata e complessa, è l’unica disponibile con questo spettro di intervento. Ha diverse variabile mobili ma il dato non è stabile. La ricerca riguarda solo un terzo delle Rsa censite nel nostro Paese.

“Nel totale dei 6773 soggetti deceduti, 364 erano risultati positivi al tampone e 2360 avevano presentato sintomi simil-influenzali. In sintesi, il 40,2% del totale dei decessi (2724/6773) ha interessato residenti con riscontro di infezione da SARS-CoV-2 o con manifestazioni simil-influenzali”, scrive il report.