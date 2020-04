Rinaldi a Centeno: Trattati UE vietano la solidarietà. Cambiateli o ci prendiamo in giro

di Byoblu

L’Eurodeputato della Lega, in forze al gruppo parlamentare europeo Identità e Democrazia Antonio Maria Rinaldi, durante l’audizione di oggi al Presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, alla Commissione per i problemi economici e monetari (ECON), cerca di metterlo di fronte alle contraddizioni dei trattati europei, in un momento in cui i leader europei, a parole, invocano la solidarietà. Ecco la domanda che ha posto l’europarlamentare.

“L’emissione di qualsiasi forma di Bond è prevista all’interno dell’Unione Europea solo da parte di istituzioni creditizie speciali, ad esempio MES e BEI, che diventano prestatori privilegiati e condizionali per la restituzione integrale dei prestiti da parte degli stati richiedenti. Poiché questa tipologia di meccanismi è l’unica disponibile in base al divieto esplicito di solidarietà fiscale previsto dall’articolo 125 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (Lisbona), come crede che la crisi attuale possa essere risolta, alla luce delle contraddittorie affermazioni di alcuni leader europei, per cui da una parte sono disponibli alla solidarietà, ma dall’altra solo all’interno delle regole dei trattati, che includono per l’appunto il divieto dell’articolo 125 sopra esposto.