Coronavirus, Zingaretti: sì al Mes, grande vittoria per l’Italia

“L’Italia ha ottenuto insieme ad altri Paesi una grande vittoria: la possibilità di ottenere circa 37 miliardi senza condizionalità e senza rinunciare alla sovranità, da spendere per ospedali, sanità, prevenzione. Se sarà questo dovremmo accedere ai fondi perchè non dobbiamo ideologizzare la discussione fermandoci al passato di 60 giorni fa”.

Lo ha detto a proposito del Mes il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nella registrazione della puntata di ‘DiMartedì’ in onda stasera su ‘La7’.”Chiediamo più aiuto dall’Europa – ha aggiunto – e nel momento in cui ci sono cambiamenti perchè non dovremmo valutarli con grande serenità?”. ASKANEWS