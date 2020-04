Arezzo, uccide figlia di 3 anni a coltellate e poi si getta in un pozzo

Arezzo – E’ piantonato, in stato di arresto, dai carabinieri all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi (Arezzo) l’uomo di 39 anni, cittadino del Bangladesh da tempo in Italia, operaio attualmente in cassa integrazione a causa dell’emergenza coronavirus, che a Levane, frazione del comune di Bucine (Arezzo), ha tentato il suicidio, gettandosi in un pozzo, dopo aver ucciso la figlioletta, che non aveva ancora compiuto 4 anni (è nata nel novembre 2016) e ferito l’altro figlio di 12 anni.

La tragedia si è consumata questa mattina nell’appartamento della famiglia, al terzo piano di un condominio di via Togliatti. A dare l’allarme è stato uno dei vicini di casa che avrebbe sentito le urla e poi avrebbe visto il 39enne scendere le scale, completamente nudo, con un coltello insanguinato e quindi gettarsi nel pozzo, per suicidarsi. Nel pozzo è finita probabilmente anche l’arma da taglio con cui ha ucciso la sua bimba, dato che gli investigatori non sono ancora riusciti a trovare nella casa.