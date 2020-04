Padoan: rinunciare ad aiuti UE (prestiti) significherebbe uscita dall’Euro

Condividi

“Diciamolo chiaramente, “fare da soli” oggi è un linguaggio nuovo per un’idea vecchia: uscire dall’euro. Chi lo sa lo ammetta. Chi non se ne rende conto, ci rifletta”. Pier Carlo Padoan, ex ministro dell’economia lancia l’allarme – con un intervento su Inpiù – sugli esiti di un possibile rifiuto da parte italiana al Consiglio Europeo del corposo pacchetto di aiuti (prestiti, ndr) che si sta prospettando per i Paesi colpiti dal coronavirus, avvertendo che non è affatto scontato che la Bce acquisti titoli italiani senza limiti di tempo e di quantità anche in futuro.

“Tra qualche giorno il Consiglio Europeo – scrive Padoan – dovrà dare il via al pacchetto di misure (PRESTITI) per fronteggiare la crisi del Covid19 discusse dall’Eurogruppo qualche giorno fa. Il pacchetto comprende, come è noto, misure molto controverse nel nostro Paese come il Mes, misure innovative come il pacchetto Sure sulla disoccupazione, un rinforzato ruolo della Bei, il Recovery Fund, e un possibile ruolo molto più esteso del Bilancio Ue.