Imprenditore esasperato al governo: “Vi veniamo a prendere e vi buttiamo fuori di lì”

Monta la rabbia di imprenditori e partite Iva. In questo video il gestore di un locale mostra in pratica cosa significano le misure che stanno per essere prese dal governo per la Fase 2 e la riapertura delle attività. “Due metri di distanza tra ogni tavolo? Metto due tavoli all’aperto e due persone all’interno. Meglio che ci fate tenere chiuso invece di aprire in questo modo. Pagateci a fondo perduto le spese per restare in piedi ma lavorare così e tenere aperto un locale per due clienti non si può“.

Riccardo Maniscalco, imprenditore di Padova, ha parlato del caso a Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti su su La7.