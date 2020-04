Tempo di quarantena, si sdraia nuda sul cofano della volante

Girava nuda e scalza per strada; quando ha visto la gazzella dei carabinieri, probabilmente chiamati dagli abitanti della zona, si è sdraiata sul cofano dell’auto. E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 18 aprile in via Trebbia a Borgotrebbia e alla scena hanno assistito attoniti, dalle finestre, tutti i residenti chiusi in casa per il lockdown. La donna era probabilmente sotto effetto di alcol/droga. affaritaliani.it