UE, Michel: “Mes risponde a richieste dell’Italia”

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è convinto che ”il Mes risponde alle richieste dell’Italia”, affermando che ”abbiamo fatto il necessario: nel breve termine nessuno avrà problemi di finanziamento”.

Intervistato in video da una serie di quotidiani europei, tra cui La Repubblica, l’ex primo ministro belga afferma che ‘‘le decisioni già prese nel breve termine daranno molte possibilità ai governi, compreso quello italiano”. E che ‘‘il Mes è un meccanismo già esistente, fruibile subito e le proposte dell’Eurogruppo che spero verranno approvate dai leader vanno nella direzione chiesta dall’Italia: evitare condizionalità macroeconomiche con una distinzione tra debito accumulato in passato e misure per fronteggiare questa crisi’‘.