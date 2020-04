Airuno, protesta dei migranti: vogliono mascherine e camere meno affollate

AIRUNO – E’ scoppiata nel pomeriggio la protesta al centro ‘collettivo demaniale’ di Airuno che da tempo ospita un centro di accoglienza per i richiedenti asilo. I migranti hanno manifestato il loro disappunto, lamentando la mancanza di dispositivi di protezione (in particolare le mascherine) e lacune dal punto di vista delle misure di sicurezza per tutelarli dal rischio di contagio da Coronavirus.

Come scrive il giornale locale lecconotizie.com, ad innescare la protesta sarebbe stato il malore di un giovane ospite, portato in ospedale a Lecco e risultato positivo al temuto virus, lo conferma la Prefettura.