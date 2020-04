Liquidità del Tesoro ridotta a 29 miliardi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma – “Le disponibilita’ liquide del Tesoro si sono ridotte a soli 29 miliardi di euro. Un dato cosi’ basso non si riscontra nei precedenti anni. Un valore simile e’ stato raggiunto solo nel 2017, ma nel mese di dicembre, quindi a fine anno. Le condizioni di mercato generate dalle decisioni della Bce con il programma Pspp e Pepp hanno creato un ambiente ottimale per il collocamento di nuovi titoli di Stato. Bisogna rifinanziare le disponibilita’ di Tesoreria nell’ambito della cornice di mercato favorevole e sarebbe opportuno disporre lo scostamento entro la fine di questa settimana”.

Lo annuncia in una nota il Sottosegretario al Ministero dell’economia Alessio Villarosa.

