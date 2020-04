Lazio, Zingaretti: vaccinazione antinfluenzale obbligatoria per over 65

“HO FIRMATO L’ORDINANZA PER RENDERE OBBLIGATORIA LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE PER OVER 65 E PERSONALE SANITARIO

Ho firmato l’ordinanza per rendere obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale e anti pneumococcica per tutti i cittadini over 65 anni e tutto il personale sanitario.

L’obbligo sarà a partire dal 15 settembre 2020 in concomitanza con l’inizio della campagna di vaccinazione regionale.

Con questa ordinanza il Lazio raccoglie l’appello lanciato dall’Organizzazione mondiale della Sanità per ridurre i fattori che rischiano di far confondere per il COVID-19 in presenza di sintomi analoghi. È una grande operazione di tutela della salute pubblica.” Lo scrive il segretatio del Pd su Facebook.