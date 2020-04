Salvini: spero che i ‘piani alti’ impongano voto Parlamento sul Mes

“Chi andrà a Bruxelles senza mandato del Parlamento è al di fuori della legge. Mi aspetto che dai piani alti qualcuno faccia rispettare la legge Moavero”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa. E alla domanda se chiamerà Mattarella ha risposto: “Non vorrei sembrare uno stalker, la legge la conoscono tutti”.

Salvini ha poi invitato a “non fare giochini: se non serve il voto perchè il Consiglio del 23 è informale, allora ce ne freghiamo di quello che decide. Va bene aver scritto giocondo ma stiamo rappresentatno il popolo italiano. Se poi diranno sì, noi saremo in Parlamento per ora a dire, poi nelle piazze”. askanews