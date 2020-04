Coronavirus, Gozi: “Serve consorzio europeo per il vaccino”

L’Ue deve creare un “consorzio europeo comune” per la ricerca sul vaccino contro la Covid-19, la malattia provocata dal coronavirus Sars-Cov-2, e questa “missione” dovrebbe essere esplicitamente citata nell’ambito del prossimo Mff, il Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue per il 2021-27. Lo dice all’Adnkronos l’eurodeputato di Renew Europe Sandro Gozi. “Sono convinto – afferma Gozi, a proposito dell’appello lanciato a questo fine da Alisei, Farmindustria e Assolombarda – che tutti gli appelli e la richiesta dall’Italia vanno assolutamente nella giusta direzione. E per questo li ho sostenuti fin dall’inizio”.

“Ho fatto già all’inizio della crisi – ricorda l’europarlamentare eletto in Francia – un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere due cose precise: la prima di creare subito un Consorzio europeo comune di ricerca, perché sono convinto che se non si tratta solo di coordinarci, ma di unire gli sforzi dei governi e dei centri di ricerca, dei laboratori, delle imprese per accelerare insieme verso l’individuazione del vaccino contro la Covid-19”.