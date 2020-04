Onu, Guterres contro Trump: non è il momento di tagliare fondi a Oms

Condividi

“Non è il momento di ridurre i finanziamenti delle operazioni dell’Organizzazione mondiale della Salute o di qualsiasi altra istituzione umanitaria che combatte il virus”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres dopo la decisione del presidente Usa Donald Trump di sospendere la contribuzione.

“La mia convinzione è che l’Oms deve essere sostenuta perché è assolutamente essenziale per gli sforzi del mondo per vincere la guerra contro il Covid-19”, ha aggiunto ricordando la necessità di mantenere “l’unità della comunità internazionale per lavorare insieme in maniera solidale per fermare il virus e le sue conseguenze”. (askanews)