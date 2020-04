Torre Maura, incendio doloso nel centro d’accoglienza

Tensione a Torre Maura dove poco dopo le 17.30 è esploso un incendio all’interno del centro d’accoglienza di via Codirossoni. A bruciare una zona alle spalle della struttura, dove erano ammassati suppelletili, materassi e detriti vari. Fumo in tutto il quartiere e allarme, anche sui social, da parte dei cittadini.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale del gruppo sicurezza pubblica emergenziale e del gruppo sicurezza sociale urbana per garantire la sicurezza ed impedire eventuali allontanamenti dal centro. Con loro la polizia di Stato, reparto mobile, volanti e commissariato Casilino. L’ipotesi delle forze dell’ordine è infatti quella di un rogo doloso, creato ad arte per rendere inagibile la struttura e causarne così l’evacuazione. Allertate due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nel domare le fiamme. Gli ospiti del centro vengono tenuti in assoluta sicurezza all’interno del perimetro della struttura.