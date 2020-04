Fiano: “chiedo scusa al popolo tedesco”

Elio Lannutti, senatore del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato un post in cui attacca la Germania: “L’offerta della Merkel, sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di Hitler e degli stati canaglia suoi complici!”.

Il riferimento è alle trattative in seno all’Eurogruppo sugli strumenti da mettere in campo per dare liquidità alle imprese europee messe in ginocchio dalla crisi del Coronavirus.