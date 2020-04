Crisi coronavirus, De Raho: imprese devono aprire nuovo conto corrente

Oggi in un’intervista a La Stampa il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho torna a parlare del pericolo infiltrazioni criminali sui fondi destinati alle imprese italiane riguardanti l’emergenza coronavirus. “C’è il pericolo che le mafie, e in generale le organizzazioni criminali, approfittino di questa crisi. Sia durante, sia dopo” ha detto.

“C’è un primo rischio che i ricchi finanziamenti dello Stato, se dati a tutti, indiscriminatamente, senza controlli, finiscano in mani sbagliate, spiega tracciando un percorso di metodo. “Di contro non dobbiamo frenare la possibilità che le imprese legali si avvalgano di questo flusso di liquidità. La soluzione è in un sistema parallelo alle erogazioni. Se condizioniamo i finanziamenti ai controlli della burocrazia, sarebbe di ostacolo alla ripresa economica del Paese. E questo non possiamo permetterlo. È anche vero, però, che chi ha il compito di svolgere il controllo di legalità, deve poter fare appieno il suo dovere”.