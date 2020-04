Patuelli smonta la ‘potenza di fuoco’ di Conte, “serve permesso della UE”

Patuelli (Abi) spiega la concessione dei prestiti da concedere alle imprese presentata da Conte come una “potenza di fuoco mai vista” : “Un ‘prestito per la ricostruzione’, come nell’Italia del 1944. Le banche stanno lavorando per bruciare i tempi, ma serve il permesso della UE. La commissione europea deve dare il suo benestare o i finanziamenti non arrivano.’”