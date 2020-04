Di Maio: le opposizioni dicono fake news generendo il caos

Le opposizioni sono “impegnate a generare il caos” e “diffondere notizie false” per fare propaganda elettorale rappresenta “un atteggiamento irresponsabile”. Lo afferma il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte in cui il presidente del Consigio ha accusato Matteo Salvini e Giorgia Meloni di diffondere falsità sul Mes (Meccanismo europeo di stabilità), visto che nell’ambito dell’emergenza coronavirus il Paese non ha firmato alcun impegno.

“Il popolo italiano va aiutato, sostenuto, rassicurato”, spiega il capo della diplomazia italiana sui suoi profili social. “Dispiace però vedere le opposizioni impegnate a generare il caos. Diffondere notizie false, solo per dare linfa a una cinica propaganda elettorale in un momento così delicato, è un atteggiamento irresponsabile”.