Decreto Liquidità, Malvezzi: come e perché ci stanno ingannando

PERCHÉ PENSANO DI PRENDERCI PER IL FONDO – prof Valerio Malvezzi

Lo Stato sta mettendo quattro spiccioli nel fondo di garanzia e racconta moltiplicazioni di pani e pesci.

Le imprese in ginocchio hanno bisogno di denaro pubblico, non di altro debito bancario garantito da un fondo pubblico.

Non tutti si fanno prendere per il fondo.