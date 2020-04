Usa, Obama in campo per sostenere Biden

Barack Obama è pronto a far sentire tutto il suo peso nella campagna elettorale ora che la corsa alla Casa Bianca dei democratici conta su un unico candidato.

L’ex presidente si prepara infatti a sostenere Joe Biden e a fare quello che il vice presidente non è riuscito finora a fare: presentarsi come l’uomo del momento, colui con l’esperienza necessaria per guidare il Paese in un momento delicato come quello attuale.