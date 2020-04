Coronavirus, “Non sappiamo quanti sono i malati perché mancano i tamponi”

“Il vero problema è la ripartenza dell’epidemia, non dell’economia. Ora l’incidenza, cioè numero di malati al giorno, non si riesce a calcolare perché mancano tamponi. E quindi non si può calcolare il rischio” Andrea Crisanti, dir Microbiologia e Virologia Univ. Padova ad agorai