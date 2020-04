Mes con condizioni, Sassoli: “Vince la fiducia nell’Europa”

“Abbiamo avuto ragione ad avere fiducia nell’Europa. Le proposte formulate dall’Eurogruppo vanno nella giusta direzione, con la trasformazione del Mes in ‘Salva Europa’ dall’epidemia Covid-19, da usare subito per aumentare le capacità delle nostre strutture sanitarie, ospedali e centri di ricerca. Per salvare le vite dei cittadini europei”.

Così ha vaneggiato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, sulle conclusioni dell’Eurogruppo, dopo che Sassoli ha approvato la proposta di Mes con condizionalità.