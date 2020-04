Bagnai spiega il Mes a Conte “giurista inurbato”

Il giurista inurbato vuole spiegarci che cosa sia il MES, ma siamo in grado di dimostrargli per tabulas di saperlo meglio di lui, visto che ci siamo opposti ad esso quando venne ratificato dal Parlamento (nel luglio 2012).

Vi chiedo solo un’attenzione nel rispondere ai provocatori. Il dibattito è inquinato perché c’è stato uno sfalsamento di prospettiva. Fino a poche settimane fa il problema era non FIRMARE la MODIFICA del MES (proposta nel 2017 e portata all’Eurogruppo dal dicembre 2018: noi contrari). Da marzo 2020 il problema è diventato non ACCETTARE il RICORSO al MES (a quello vecchio, non modificato), cioè non indebitarsi con un fondo che poi vuole comanda a casa tua.

Va comunicato bene.

Il governo Conte non sta firmando il MES (che esiste dal 2012 altrimenti non avrebbe sgretolato la Grecia nel 2015). Sta pensando di chiedergli soldi (cioè di farci fare la fine della Grecia). Già il fatto che i soldi li diano SOLO per spesa sanitaria è un vincolo, che dopo l’emergenza potrà cambiare (in peggio).

So che voi lo sapete ma aiutatemi a far circolare questo messaggio, perché ci risparmia confusione inutile.