Lagarde invita a non ”fissarsi” sui coronabond

Condividi

L’Europa non dovrebbe rimanere bloccata sull’idea di emettere coronabond attraverso un fondo di salvataggio europeo appositamente creato, ha dichiarato la presidente della Bce Christine Lagarde in un’intervista al quotidiano francese Le Parisien.

“Non credo che dovremmo fissarci sui ‘coronabond’. In Europa, le cose richiedono un po’ più di tempo di quanto vorremmo, ma troviamo sempre una soluzione”, ha detto.

Lagarde ha aggiunto che potrebbero esserci altre forme di solidarietà tra i paesi europei come la mutualizzazione della spesa nel quadro di un bilancio specifico per l’uscita dalla crisi o un fondo di ricostruzione per finanziare una crescita più verde. REUTERS