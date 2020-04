Germania, Die Welt contro l’Italia: “Niente soldi coronavirus, vanno alla mafia”

Lo schifo tedesco al suo peggio. Poco dopo l’apertura del Der Spiegel agli Eurobond (e l’attacco della rivista ad Angela Merkel) ecco piovere l’orrore di Die Welt: il quotidiano dice in modo netto “no” agli eurobond. E fino a qui tutto ok: ingeneroso, ma legittimo. Il problema è però come viene argomentato, quel “no”.

“In Italia – si legge – la mafia aspetta soltanto una nuova pioggia di soldi da Bruxelles“. E ancora, si legge che “gli italiani devono essere controllati” dalla Commissione europea e “devono dimostrare” di sospendere gli aiuti esclusivamente per l’emergenza sanitaria.