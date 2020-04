Migranti, Pd esulta per condanna di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca

Scrive il Pd su Facebook: “La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha condannato l’Ungheria, la Polonia e la Repubblica Ceca, che rifiutarono di accogliere una quota dei migranti arrivati in Italia e in Grecia, come imposto dai meccanismi di ricollocazione decisi nel 2015.

È un comportamento inaccettabile, che come Partito Democratico e Socialisti Europei denunciamo da anni, finalmente è fatta giustizia.