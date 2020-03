Napoli, Inps e Caf chiudono: scoppia la rabbia dei cittadini

CoronaVirus – a Napoli, esplode la rabbia davanti a sede Inps e CAF chiusi: “Impossibile avere i bonus di 600€. DeMagistris non c’è, il Prefetto non risponde, cosa aspettano? Che scoppi una guerra civile? L’Inps ha messo dei numeri di telefono e non rispondono, non risponde nessuno”

Questa gente ha realmente bisogno, governo di incapaci.