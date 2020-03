Coronavirus nei centri di accoglienza: 9 migranti contagiati a Milano

Condividi

Di Salvatore Di Stefano – Il coronavirus ha raggiunto un altro centro d’accoglienza per migranti di Milano, che ha fatto registrare nove casi di contagio (otto ospiti più il direttore del centro). Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Il Giorno nessuno risulterebbe essere in gravi condizioni e la struttura al momento è guidata dal vice responsabile, col direttore che sta coordinando in quarantena da casa i lavori grazie allo smart working. Per quanto riguarda invece gli otto stranieri, quattro di loro sono stati posti in regime di sorveglianza sanitaria mentre i restanti si trovano attualmente in una struttura apposita per la quarantena.

Nel frattempo sono stati attuati tutti i protocolli previsti per casi di contagio da coronavirus come questo: l’intera struttura è stata sottoposta immediatamente a trattamento di sanificazione, mentre il medico dell’Ats metropolitana – che partecipa al centro di coordinamento soccorsi attivato ad inizio mese per aiutare a gestire quest’emergenza – è stato inviato dalla Prefettura ad effettuare regolari sopralluoghi per verificare personalmente la situazione.